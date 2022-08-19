Нутрициолог рассказала о самых полезных для сердца крупах

Нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева рассказала, какие крупы лучше употреблять в пищу для укрепления сердечно-сосудистой системы.

В беседе с «Газетой.Ru» 18 августа Кочубеева уточнила, что поскольку все крупы различаются по своему составу – одни из них будут полезны людям с болезнями сердца, а от потребления других стоит отказаться.

Специалист указала на важность гликемического индекса продуктов: чем он ниже у крупы – тем лучше. По словам нутрицииолога, всё дело в инсулинорезистентности, которая из-за большого количества сахаров и других углеводов наряду с повышенным холестерином разрушают сосуды. Однако данную на ситуацию можно влиять с помощью питания.

«Рекомендую употреблять гречку, киноа, овсянку, дикий рис (только не белый!) Гречневая крупа, например, лидер среди злаков по содержанию витаминов группы В, она богата фосфором, калием, марганцем, кальцием, магнием. Также она известна своим содержанием железа. Гречневая крупа безглютеновая, что немаловажно для здоровья кишечника», – рассказала Кочубеева.

Она добавила, что перловая крупа очень питательна, но содержит глютен, поэтому подоходит не всем, а овсяную крупу можно найти с маркировкой «без глютена». По словам специалиста, в обычной овсяной крупе он может содержаться в зависимости от места производства.

«Относительно новыми и интересными на наших столах крупами являются киноа и амарант, они рекордсмены по содержанию в них белка. Для справки: миокард (мышечная ткань сердечного типа) – это белковая структура. Попробуйте разнообразить ваш рацион этими видами круп», – добавила специалист.

Ранее в агвусте Диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пользе огурцов и помидоров для сердца. Она отметила, что эти овощи способствуют нормализации артериального давления, содержат полезный хлорофилл и микроэлементы.