Японский премьер поручит организовать его встречу с Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание проработать вопрос об организации его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы снять напряженность в отношениях между Токио и Пекином. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила газета «Санкэй» со ссылкой на источники в правительстве.

Рассматриваются варианты проведения такой встречи на индонезийском острове Бали, где 15–16 ноября состоится саммит G20. Есть варианты использования с такой целью и другие международные мероприятия с участием лидеров обеих стран.

Прошлая встреча лидеров Японии и Китая прошла в декабре 2019 года, когда КНР посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Нынешний глава японского правительства Кисида ни разу очно не контактировал с Си Цзиньпином. Был только один телефонный разговор в октябре прошлого года.

Председатель КНР должен был приехать в Японию весной 2020 года, но визит был отложен из-за начала пандемии коронавируса, а затем встрече помешало новое обострение отношений между Токио и Пекином.

Конфликт был вызван вопросом принадлежности островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а также критическими заявлениями японских лидеров в Гонконге касательно политики КНР в отношении Тайваня.

В апреле из-за напряженности в двусторонних отношениях Пекин отменил встречу глав МИД двух стран, которая должна была пройти на международной конференции в Камбодже.

В преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между КНР и Японией, который отмечается в сентябре, стороны пытаются смягчить напряженность. Договоренность о необходимости очной встрече была достигнута 17 августа в рамках встречи генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Такэо Акибы с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро ЦК Ян Цзечи в Тяньцзине.