Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Японский премьер поручит организовать его встречу с Си Цзиньпином
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Мир
Власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае атаки полуострова
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС
Мир
Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой
Мир
Уровень воды в священной реке Иордан сократился из-за конфликта в регионе
Происшествия
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за возможных смерчей
Мир
Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20

Федеральные гранты на благоустройство получили шесть городов на Урале

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть городов в Свердловской области займутся благоустройством, используя федеральные гранты. Мероприятия пройдут в Ревде, Асбесте, Березовском, Заречном, Кировграде и Туринске.

Как пишет ТагилСити.Ру, в Ревде ремонтные работы пройдут на Чеховском проспекте. В Асбесте реконструируют парк «Огненная саламандра». В Березовском благоустройство ждет улицу Театральную. На три этих объекта выделено по 95 млн рублей.

В Заречном на берегу Белоярского водохранилища на деньги гранта планируется построить экопарк за 85 млн рублей. В Кировграде на 70 млн рублей — восстановить функциональность и внешний вид на улице Свердлова. В Туринске будет реализован проект «Дерево жизни»: благоустроена улица Горького и окрестности.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила проявили активность при голосовании за проекты по благоустройству, запланированному на 2023 год. Всего в голосовании приняли участие порядка 419 тыс. жителей Свердловской области. Как минимум 12 муниципалитетов получат субсидию на приведение территорий в порядок. Речь идет о городах, в которых за изменения проголосовало более 20% жителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022