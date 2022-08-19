Федеральные гранты на благоустройство получили шесть городов на Урале

Шесть городов в Свердловской области займутся благоустройством, используя федеральные гранты. Мероприятия пройдут в Ревде, Асбесте, Березовском, Заречном, Кировграде и Туринске.

Как пишет ТагилСити.Ру, в Ревде ремонтные работы пройдут на Чеховском проспекте. В Асбесте реконструируют парк «Огненная саламандра». В Березовском благоустройство ждет улицу Театральную. На три этих объекта выделено по 95 млн рублей.

В Заречном на берегу Белоярского водохранилища на деньги гранта планируется построить экопарк за 85 млн рублей. В Кировграде на 70 млн рублей — восстановить функциональность и внешний вид на улице Свердлова. В Туринске будет реализован проект «Дерево жизни»: благоустроена улица Горького и окрестности.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила проявили активность при голосовании за проекты по благоустройству, запланированному на 2023 год. Всего в голосовании приняли участие порядка 419 тыс. жителей Свердловской области. Как минимум 12 муниципалитетов получат субсидию на приведение территорий в порядок. Речь идет о городах, в которых за изменения проголосовало более 20% жителей.