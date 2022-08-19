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Поставки оружия Украине сочли почти неограниченными

Командир отряда «Троя» Новиков: поставки оружия Киеву стали практически неограниченными
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Западные страны начали открыто поставлять оружие вооруженным силам Украины (ВСУ) практически в неограниченном количестве. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

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«Сейчас поставки — массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Однако командир отряда считает, что это не изменит конечный результат, хотя и оказывает определенное влияние.

«Потому что все-таки поток военной техники серьезный, и по «высокоточке» очень много поставок. То есть нельзя говорить, что это критически, но это действительно ощутимо», — добавил Новиков.

Накануне агентство Reuters сообщило, что США готовятся выделить около $800 млн дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины.

Ранее в этот день заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, не афишируя при этом заранее поставку.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

До этого, 16 августа, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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