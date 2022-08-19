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Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой

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Фото: Global Look Press/Nabscab
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Знаменитого оперного певца Пласидо Доминго заподозрили в использовании услуг секты, которая более 30 лет занималась сексуальной эксплуатацией людей в Аргентине, сообщает испанская газета El Pais, ссылаясь на источники, близкие к следствию.

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На прошлой неделе правоохранительные органы Аргентины сообщили о ликвидации крупной секты, действовавшей под названием «Школа йоги Буэнос-Айреса». По предварительным данным, секта пропагандировала философию борьбы со СПИДом и наркотиками, а также стремление к счастью. Организация предлагала людям излечение, а на самом деле завладевала их деньгами. Деньги и имущество отмывалось через фонды за границей, а также через покупку недвижимость и автомобилей.

Издание пишет, что следователи получили аудиозаписи разговоров с участием, предположительно, самого Доминго, лидера секты Хуана Перковича и посредницы.

Сначала в записанном разговоре некая Сусана Менделевич сообщает лидеру секты, что испанский тенор хочет их посетить. В ответ Перкович дает разрешение на использование «Музея». Так среди сектантов называли здание в центре Буэнос-Айреса, предназначенное для сексуальных встреч. Во второй аудиозаписи слышен предполагаемый голос Пласидо Доминго, который объясняет Менделевич, как с ним встретиться, чтобы это не заметили его агенты.

После разговора с клиентом женщина снова связывается с лидером секты и рассказывает ему о договоренностях с певцом.

Источники газеты сообщают, что пока Доминго не предъявлено никаких обвинений. Они отмечают, что следствию еще предстоит изучить все материалы, которые удалось собрать.

1 октября 2020 года в США суд приговорил к шести годам и девяти месяцам тюрьмы дочь миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр за связь с секс-культом NXIVM. Клэр Бронфман призналась, что укрывала человека, проживавшего в стране нелегально, с целью сексуальной эксплуатации. Кроме того, она рассказала о мошеннических операциях с кредитными картами, которые проводила от лица главы NXIVM Кита Раньера.

Раньер основал организацию NXIVM, которая предлагала платные тренинги личностного и профессионального роста, в конце 1990-х годов. Однако покупавших подобные семинары женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами лидера организации, вымогали деньги и ставили над ними эксперименты.

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