Украинцы резко отреагировали из-за того, что президент Владимир Зеленский скрыл от них информацию о готовящейся спецоперации. Об этом 19 августа сообщает американская газета The Washington Post.

Украинский президент в недавнем интервью WP признал, что США заранее предупредили его о планах России начать специальную военную операцию, однако Зеленский принял решение скрыть это от граждан.

Издание пишет, что до этой недели жители Украины воспринимали Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики. Его считали национальным героем, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности в ходе боевых действий. Однако отношение граждан Украины к главе государства после интервью изменилось, они были разочарованы в нем.

Газета отмечает, что слова Зеленского привели к тому, что «пузырь лопнул», и за этим последовал поток общественной критики «беспрецедентного с начала спецоперации масштаба».

Зеленский посчитал правильным сокрытие планов России от граждан, чтобы предотвратить риск появления паники. В интервью он заявил, что не хотел спровоцировать отток людей из страны, который привел бы к экономическому коллапсу.

Жителям Украины, которые прочитали статью, не понравилось то, что президент поставил в приоритет состояние экономики, а не их благополучие.

Граждане Украины предположили, что, если бы правительство должным образом подготовило население к спецоперации, многие жизни были бы спасены.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью для издания The Washington Post призвал запретить гражданам России въезд в другие страны на год для того, чтобы «увидеть результат».

До этого, 11 августа. издание Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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