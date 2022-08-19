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WP выявила разочарование украинцев Зеленским из-за недавнего интервью

Washington Post: украинцы разочаровались в Зеленском после признания, что США предупреждали его о начале спецоперации
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Фото: TASS/ThePresidentialOfficeofUkraine
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Украинцы резко отреагировали из-за того, что президент Владимир Зеленский скрыл от них информацию о готовящейся спецоперации. Об этом 19 августа сообщает американская газета The Washington Post.

Украинский президент в недавнем интервью WP признал, что США заранее предупредили его о планах России начать специальную военную операцию, однако Зеленский принял решение скрыть это от граждан.

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Издание пишет, что до этой недели жители Украины воспринимали Зеленского как человека, находящегося вне всякой критики. Его считали национальным героем, который остался в Киеве, несмотря на риск своей личной безопасности в ходе боевых действий. Однако отношение граждан Украины к главе государства после интервью изменилось, они были разочарованы в нем.

Газета отмечает, что слова Зеленского привели к тому, что «пузырь лопнул», и за этим последовал поток общественной критики «беспрецедентного с начала спецоперации масштаба».

Зеленский посчитал правильным сокрытие планов России от граждан, чтобы предотвратить риск появления паники. В интервью он заявил, что не хотел спровоцировать отток людей из страны, который привел бы к экономическому коллапсу.

Жителям Украины, которые прочитали статью, не понравилось то, что президент поставил в приоритет состояние экономики, а не их благополучие.

Граждане Украины предположили, что, если бы правительство должным образом подготовило население к спецоперации, многие жизни были бы спасены.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью для издания The Washington Post призвал запретить гражданам России въезд в другие страны на год для того, чтобы «увидеть результат».

До этого, 11 августа. издание Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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