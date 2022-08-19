Посольство РФ обвинило США в замалчивании фактов обстрела ЗАЭС Киевом

Замалчивание администрацией США фактов обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ является недопустимым и только поощряет безнаказанность Киева. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы посольства России в Вашингтоне.

«Замалчивание администрацией [Белого дома] этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, которые рискуют обернуться техногенной катастрофой. С ее последствиями Европе придется справляться многие десятилетия.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 км, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.

Накануне сообщалось о возобновлении огня по одному из районов Энергодара, где располагается Запорожская АЭС. Местных жителей призывали переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

18 августа поздно вечером поступила информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел жилых районов Энергодара Запорожской области. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ выпустили по Энергодару не менее семи снарядов.

17 августа стало известно, что ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару. За день до этого украинские боевики уже нанесли артиллерийский удар по городу.

16 августа Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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