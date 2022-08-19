Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Экономика
ОСК усилит финконтроль за судостроительными контрактами
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
В Белом доме опровергли сообщения о возможных уступках Ирану по СВПД
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Спорт
Призовой фонд US Open впервые превысит $60 млн
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья заявили о нормальном уровне радиации в Энергодаре
Мир
В России раскритиковали призывы демилитаризовать ЗАЭС
Мир
Уровень воды в священной реке Иордан сократился из-за конфликта в регионе
Экономика
Японские компании подпишут новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
Мир
Президент Индонезии анонсировал очное участие Путина в саммите G20
Сюжет:

Посольство РФ обвинило США в замалчивании фактов обстрела ЗАЭС Киевом

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба ВГА Энергодара
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замалчивание администрацией США фактов обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ является недопустимым и только поощряет безнаказанность Киева. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает ТАСС, ссылаясь на комментарий пресс-службы посольства России в Вашингтоне.

Ядерный срыв: чем грозят обстрелы ВФУ Запорожской АЭС
В результате очередной атаки повреждена высоковольтная линия «Каховская»

«Замалчивание администрацией [Белого дома] этих фактов недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило, что подобная безответственная риторика США подталкивает ВСУ к реализации преступных планов, которые рискуют обернуться техногенной катастрофой. С ее последствиями Европе придется справляться многие десятилетия.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 км, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.

Накануне сообщалось о возобновлении огня по одному из районов Энергодара, где располагается Запорожская АЭС. Местных жителей призывали переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

18 августа поздно вечером поступила информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел жилых районов Энергодара Запорожской области. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ выпустили по Энергодару не менее семи снарядов.

17 августа стало известно, что ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару. За день до этого украинские боевики уже нанесли артиллерийский удар по городу.

16 августа Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022