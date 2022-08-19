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Глава МЧС призвал страны ОДКБ принять меры по защите от катастроф

Глава МЧС Куренков: странам ОДКБ необходимы согласованные меры по защите от катастроф
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Фото: МЧС России
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Государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны принять согласованные меры по защите от катастроф. Об этом в четверг, 18 августа, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«От государств — членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран, в том числе от природных и техногенных катастроф», — сказал он на 13-м заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ.

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Куренков отметил, что чрезвычайным ведомствам не стоит отводить второстепенную роль в ОДКБ.

Он напомнил, что любой кризис влечет за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству «справиться будет тяжело».

7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 22 мая, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация обладает достаточным количеством средств, чтобы ответить на имеющиеся сегодня в связи с расширением Североатлантического альянса вызовы, а потому необходимости увеличивать ее силовой блок нет.

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