Глава МЧС призвал страны ОДКБ принять меры по защите от катастроф

Государства Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны принять согласованные меры по защите от катастроф. Об этом в четверг, 18 августа, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«От государств — членов ОДКБ требуется принятие согласованных и коллективных мер по обеспечению безопасности наших стран, в том числе от природных и техногенных катастроф», — сказал он на 13-м заседании координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ.

Куренков отметил, что чрезвычайным ведомствам не стоит отводить второстепенную роль в ОДКБ.

Он напомнил, что любой кризис влечет за собой риск возникновения масштабных техногенных и гуманитарных катастроф, с которыми одному государству «справиться будет тяжело».

7 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что странам НАТО не нравится развитие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее, 22 мая, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация обладает достаточным количеством средств, чтобы ответить на имеющиеся сегодня в связи с расширением Североатлантического альянса вызовы, а потому необходимости увеличивать ее силовой блок нет.