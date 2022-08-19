Зеленский допустил переговоры после вывода российских сил с контролируемых территорий

Переговоры между Киевом и Москвой возможны только после вывода военных сил с контролируемых Россией территорий. Такое мнение в четверг, 18 августа, выразил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории», — сказал он.

Зеленский также уточнил, что Россия «должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».

Кроме того, украинский лидер призвал Эрдогана и Гутерриша быть максимально жесткими в отношении референдумов, которые планируются на подконтрольных РФ территориях.

Ранее в этот день телеканал CNN Türk сообщил о смягчении Россией условий для встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Если раньше российская сторона настаивала на том, чтобы перед встречей двух лидеров в ходе переговорных процессов была составлена дорожная карта, то теперь Москва заявила о готовности обсудить и определить дорожную карту, чтобы делегации могли заняться работой по воплощению ее в жизнь.

Также в четверг турецкий телеканал A Haber рассказал, что Эрдоган на встрече во Львове хочет предложить Зеленскому организовать встречу с Путиным.

До этого, 6 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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