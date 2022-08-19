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Самый популярный блогер в TikTok получил итальянское гражданство

Самый популярный блогер в TikTok Хаби Ламе получил итальянское гражданство
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Фото: Global Look Press/Piergiorgio Pirrone
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Самый популярный блогер в TikTok Хаби Ламе, снимающий молчаливые реакции на абсурдные события, получил итальянское гражданство. Об этом сообщила французская газета Le Figaro в четверг, 18 августа.

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22-летний блогер, у которого 150 млн подписчиков в соцсети, родился в Сенегале, однако в возрасте одного года переехал с семьей в Италию. Блогер говорит, что всегда чувствовал себя итальянцем.

В Кивассо недалеко от Турина, где вырос Ламе, состоялась церемония, на которой он официально получил итальянское гражданство.

В Италии преобладает право крови, а не право почвы: чтобы быстро получить итальянское гражданство, необходимо иметь итальянского родственника, иначе процедуры часто бывают очень долгими.

В 2020 году Хаби Ламе начал снимать в TikTok, после того как потерял работу на заводе в Кивассо из-за пандемии коронавируса. Не зная, что делать в этот период, он решил опубликовать несколько видео и быстро обрел популярность благодаря простым мимическим и тихим реакциям на события, которые сам считает абсурдными.

Самым популярным блогером в TikTok Хаби Ламе стал в июне прошлого года, когда он превзошел американку Чарли Д'Амелио со 142 млн подписчиков, известную своими танцами в социальной сети. Молодой человек теперь интересуется миром кино, на 75-м Каннском кинофестивале он был членом жюри секции TikTok.

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