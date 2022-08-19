МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Так, капитан Александр Самохин, начальник расчета БПЛА, в ходе выполнения задачи выявил замаскированные позиции националистов и оперативно передал их на командный пункт.

В результате своевременно переданных Александром данных все обнаруженные вражеские цели были подавлены.

Противник, лишенный минометной поддержки, не смог удержать занимаемых позиций и по итогам боестолкновений с российскими подразделениями оставил населенный пункт.

В свою очередь, старший сержант Сергей Клименков, который также является заместителем командира взвода, выполнял задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.

Ведя бой с вооруженными радикалами, сержант Клименков, в условиях ведения противником массированного артиллерийского огня, на основании полученных от командования координат, наносил прицельные удары по объектам противника.

Благодаря профессионализму и отваге Сергея Клименкова, в ходе боя было уничтожено 2 артиллерийских орудия с расчетами.

Заряжающий орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Валерий Грязнов рассказал, что до начала спецоперации работал на одном из заводов в Луганске. В НМ ЛНР пришел по мобилизации. По его словам, вместе с ним служат шахтеры, заводчане, металлурги — рабочие люди, которые поменяли свою мирную специальность на военную всего за несколько недель.

По данным оборонного ведомства, Грязнов служит заряжающим буксируемой гаубицы. За недолгую военную биографию он успел принять участие в освобождении нескольких населенных пунктов.

Как уточнил сам военнослужащий, ему больше всего запомнились бои за Лисичанск, где его батарея уничтожила до 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также отметил слаженную работу артиллеристов, которые постоянно координируют свои действия с наступающими союзными силами, что позволяет обеспечивать общий успех.

Ранее, 16 августа, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов рассказал, что осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году. Он считает, что принял правильное решение, когда встал на защиту Родины.

По его словам, службу в артиллерии он начинал подносчиком боеприпасов. Военный не только осуществлял огневые налеты на позиции противника и уничтожал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и помогал мирным жителям Донбасса.

Между тем заместители министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин 15 августа вручили государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), участвующим в спецоперации по защите Донбасса. Наград были удостоены артиллеристы, разведчики, инженеры и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые проявили мужество, отвагу, высокие боевые и личные качества во время спецоперации.

В тот же день государственные награды военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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