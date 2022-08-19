Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Экономика
ОСК усилит финконтроль за судостроительными контрактами
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
В Белом доме опровергли сообщения о возможных уступках Ирану по СВПД
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Спорт
Призовой фонд US Open впервые превысит $60 млн
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья заявили о нормальном уровне радиации в Энергодаре
Мир
В России раскритиковали призывы демилитаризовать ЗАЭС
Мир
Уровень воды в священной реке Иордан сократился из-за конфликта в регионе
Экономика
Японские компании подпишут новые контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
Мир
Президент Индонезии анонсировал очное участие Путина в саммите G20
Сюжет:

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Так, капитан Александр Самохин, начальник расчета БПЛА, в ходе выполнения задачи выявил замаскированные позиции националистов и оперативно передал их на командный пункт.

В результате своевременно переданных Александром данных все обнаруженные вражеские цели были подавлены.

Покоренная Вершина: ВС России освободили село под Артемовском
Темп наступления мог быть и выше, но союзные силы берегут мирных жителей и личный состав, отмечают в ЛНР

Противник, лишенный минометной поддержки, не смог удержать занимаемых позиций и по итогам боестолкновений с российскими подразделениями оставил населенный пункт.

В свою очередь, старший сержант Сергей Клименков, который также является заместителем командира взвода, выполнял задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых позиций.

Ведя бой с вооруженными радикалами, сержант Клименков, в условиях ведения противником массированного артиллерийского огня, на основании полученных от командования координат, наносил прицельные удары по объектам противника.

Благодаря профессионализму и отваге Сергея Клименкова, в ходе боя было уничтожено 2 артиллерийских орудия с расчетами.

Заряжающий орудия батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики рядовой Валерий Грязнов рассказал, что до начала спецоперации работал на одном из заводов в Луганске. В НМ ЛНР пришел по мобилизации. По его словам, вместе с ним служат шахтеры, заводчане, металлурги — рабочие люди, которые поменяли свою мирную специальность на военную всего за несколько недель.

По данным оборонного ведомства, Грязнов служит заряжающим буксируемой гаубицы. За недолгую военную биографию он успел принять участие в освобождении нескольких населенных пунктов.

Как уточнил сам военнослужащий, ему больше всего запомнились бои за Лисичанск, где его батарея уничтожила до 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также отметил слаженную работу артиллеристов, которые постоянно координируют свои действия с наступающими союзными силами, что позволяет обеспечивать общий успех.

Ранее, 16 августа, гвардии рядовой Дмитрий Глазунов рассказал, что осознанно поменял свою мирную специальность на военную в 2018 году. Он считает, что принял правильное решение, когда встал на защиту Родины.

По его словам, службу в артиллерии он начинал подносчиком боеприпасов. Военный не только осуществлял огневые налеты на позиции противника и уничтожал технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и помогал мирным жителям Донбасса.

Между тем заместители министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин 15 августа вручили государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), участвующим в спецоперации по защите Донбасса. Наград были удостоены артиллеристы, разведчики, инженеры и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые проявили мужество, отвагу, высокие боевые и личные качества во время спецоперации.

В тот же день государственные награды военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и Александра Невского, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», Жукова и Суворова.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022