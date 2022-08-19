Документы на поступление в вузы Запорожья подали сотни абитуриентов

Сотни абитуриентов подали документы на поступление в вузы Запорожской области, будущие студенты желают рады перспективе бесплатной форме обучения и желают получить диплом именно российского образца. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Мелитопольский государственный университет (МГУ), который учрежден в области на базе ранее работавших здесь вузов, в этом учебном году готов принять в свои аудитории порядка семи тысяч студентов, а также пятьдесят девять аспирантов и семь докторантов.

«На первое сентября в аудитории нашего ВУЗа войдет, помимо студентов техникумов, шесть тысяч один студент – это те люди, которые сядут за парту первого сентября две тысячи двадцать второго года именно в высшее учебное заведение. Помимо этого, на сегодняшний день, у нас достигнут почти тысячный показатель по студентам колледжей», — отметил ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.

Сегодня Мелитопольский университет включает четыре вуза Запорожской области — таврический, бердянский и университет города Энергодара. Все студенты и преподаватели автоматически стали сотрудниками или студентами МГУ Запорожья.

Абитуриенты, которые уже начали подавать документы на поступление, выбирают свое направление среди 57 специальностей. Это и факультеты права, и управления, и менеджмента.

«Под все специальности разрабатываются учебные планы в соответствии с федеральными государственными стандартам определяют профиль подготовки будущего специалиста», — сказал и.о. декана управления экономики и права МГУ.

Будущие студенты рады не только возможности получить российский диплом, но и тому, что обучение будет бесплатным.

«Первый вопрос был, правда, что обучение бесплатное. Мне сказали, да. Это отличная возможность. Не каждый может за деньги учиться», — поделилась абитуриентка Юлия Рябуха.

Стипендия такая же, как в российских вузах — около двух тысяч рублей. Кроме того, иногородним будет предоставлено жилье.

Так, общежитие бердянского педагогического университета рассчитано на 350 человек. Уже подготовлены все комнаты для заселения студентов.

Ранее, 15 августа, Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко получил аккредитацию в России. Получение аккредитации является большой победой и общей заслугой всего коллектива учебного заведения, отметил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

О том, что студенты в Запорожской области переведены на бюджетную форму получения образования и смогут продолжать обучение бесплатно, сообщал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов 7 июня. Если студенты подтвердят знания на должном уровне, то бесплатное обучение для них будет постоянным, уточнил он.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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