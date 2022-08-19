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Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» герою спецоперации полковнику Шицу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в Минобороны России.

«Уважаемые коллеги, вы с честью выполнили свой долг! Надеюсь, и дальше так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Всё то, что вы делаете, это уже история. Так что продолжайте писать эту историю дальше, как свою личную, так и историю страны. Поздравляю вас от души», — сказал глава Минобороны.

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Отмечается, что одну из медалей получил полковник Иван Шиц. По его словам, награду он получил благодаря четким действиям вверенного ему личного состава и успешного выполнения поставленных задач.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что во время освобождения одного из населенных пунктов танковый полк, сломив сопротивление противника первым ворвался в город Лиман, тем самым обеспечил выполнение боевой задачи дивизией.

Полковник Иван Шиц находился на передовой, оперативно принимал необходимые решения по освобождению каждого населенного пункта.

Несмотря на то, что в ходе боевых действий военнослужащий получил ранение, он продолжил командовать полком, вывел его из-под удара, тем самым сохранив десятки жизней своих подчиненных. Только после этого он был эвакуирован в госпиталь.

После лечения Шиц прибыл в свой полк, вник в боевую обстановку и вновь приступил к исполнению обязанностей командира полка.

Ранее, 10 августа, сообщалось, что Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям российской спецоперации по защите Донбасса. Он поблагодарил российских военных за проявленную в ходе боевых действий самоотверженность.

Между тем стало известно, что заместители министра обороны России генерал армии Николай Панков и генерал-полковник Виктор Горемыкин 15 августа вручили государственные награды военнослужащим Западного военного округа (ЗВО), участвующим в спецоперации по защите Донбасса.

Наград были удостоены артиллеристы, разведчики, инженеры и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые проявили мужество, отвагу, высокие боевые и личные качества во время спецоперации.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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