Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил 18 августа о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в городе Керчь.

«Предварительно, в Керчи сработали системы ПВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Опасности для города и Крымского моста в настоящее время нет, добавил Крючков.

Как стало известно позже в этот день, в районе Керчи был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что беспилотник сбили на большом расстоянии от Крымского моста. Обошлось без жертв и разрушений, уточнил он.

Накануне, 17 августа, депутат Государственной думы, член комитета по безопасности Абдулхаким Гаджиев назвал заявления Киева о возможных ударах по Крымскому мосту попытками в очередной раз прощупать границы и без того ангельского терпения Москвы.

В своем заявлении о планах Киева разрушить Крымский мост советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк при этом не уточнил, какие действия предпримет украинская армия, чтобы атаковать Крымский мост. Однако он отметил, что мост как «незаконная конструкция» должен быть уничтожен.

16 августа на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В результате ЧП пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает.

В Минобороны РФ заявили, что причиной ЧП стала диверсия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту.