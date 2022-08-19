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Кадыров объяснил бессмысленность объявления «кровной мести» Зеленскому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно объявлять «кровную месть», поскольку украинский лидер в настоящее время лишь выполняет приказы Запада. Об этом 19 августа заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отказался оправдывать действия Зеленского, отметив при этом, что «это лучшая его роль за всю актерскую практику». Президент Украины добровольно, по мнению главы Чеченской Республики, стал клеточным кроликом, которого «выращивает на мясо и шкурку тот же Запад».

При этом Кадыров пояснил, что понятие кровной мести для чеченцев — единственный действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства. Он подчеркнул, что «бандеровцев, азовцев, айдаровцев и всех нациков-фашистов ждет один неприятный конец».

Ранее, 14 августа, стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли очередную стратегически важную позицию под Северском Донецкой Народной Республики (ДНР). Военные ликвидировали вражеский укрепрайон и взяли в плен трех украинских националистов.

Накануне Кадыров сообщил, что в зону проведения спецоперации по защите Донбасса отправилось новое подразделение добровольцев из Чечни. Добровольцев подготовили инструкторы Российского университета спецназа.

До этого, 7 июля, глава Чечни заявил о необходимости уничтожить остатки террористов на Украине, сбежавших из Чеченской Республики. Он сообщил, что сбежавшие террористы объявлены в розыск и в настоящее время находятся в Киеве и утверждают, что «будут защищаться до последнего своего визга».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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