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Россияне в июне вывели $4,7 млрд валюты в иностранные банки

РБК: россияне в июне вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд валюты в иностранные банки
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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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В июне 2022 года россияне вывели $4,7 млрд (около 266 млрд рублей) в иностранные банки. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России об операциях домохозяйств.

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Отмечается, что этот показатель является рекордным как минимум с 2018 года.

Также данные Центробанка свидетельствуют о том, что объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое по сравнению с маем. В апреле же показатель держался на уровне $1,5 млрд.

Накануне сообщалось, что Центробанк дал советы россиянам о том, как лучше всего хранить средства в иностранной валюте в условиях западных санкций. Отмечалось, что средства в долларах внутри РФ перестали быть таким надежным способом сбережений, как многие считали раньше. Аналитики считают, что во избежание возможной блокировки средств лучше дополнительно обезопасить их.

Ранее, 11 августа, ЦБ сообщил, что физические лица осуществили в июле покупку валюты на общую сумму 237 млрд рублей. При этом регулятор отметил снижение остатков на валютных счетах физических лиц на $3 млрд.

До этого, 10 августа, «Известия» сообщили, что на последнем заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ регулятору предложили замораживать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками.

Днем ранее Центробанк разъяснил порядок приостановки операций с замороженной валютой, установленный указом президента России. Регулятор сообщил, что мера коснется только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа.

5 августа основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил «Известиям», что в ситуации фактической «заморозки» валюты в российской банковской системе у клиентов банков есть ряд вариантов действий, но самое простое — обмен валюты на рубли и размещение их в депозитах или ценных бумагах фондового рынка РФ.

За день до этого в Банке России пообещали содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. В регуляторе заявили о необходимости создания условий для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

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