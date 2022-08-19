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Reuters узнало о новом пакете помощи Киеву со стороны США на $800 млн

Reuters: США выделят еще $800 млн военной помощи Украине
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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США готовятся выделить около $800 млн дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины. Об этом в четверг, 18 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

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Отмечается, что средства будут выделены с помощью полномочий президента США Джо Байдена, позволяющих ему передавать вооружения из американских арсеналов.

Как заявил один из источников, о выделении нового пакета военной помощи может быть объявлено уже 19 августа.

По словам другого собеседника агентства, администрация президента США может объявить о новом пакете на следующей неделе, к тому моменту сумма может быть скорректирована.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых $6 млрд, и график, по которому в страну приходят деньги от зарубежных доноров, является для нее огромной проблемой.

Также в четверг заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил, что Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, не афишируя при этом заранее поставку.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Вашингтон разрешил украинской армии использовать американское оружие для ударов по Крыму.

До этого, 16 августа, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что США выделили $4 млрд Украине на вооружения и планируют передать еще $4,5 млрд.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется, чтобы отстоять свой суверенитет.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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