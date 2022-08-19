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Трех заключенных обвинили в убийстве гангстера Балджера в 2018 году

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Троих мужчин обвинили по делу об убийстве известного американского гангстера Джеймса Балджера, известного как Уайти, в 2018 году. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в минюсте США.

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В опубликованном на сайте сообщении говорится, что обвинения в сговоре с целью убийства первой степени предъявлены 55-летнему Фотиосу Гису, 48-летнему Полу Декологеро и 36-летнему Шону Маккинону.

30 октября 2018 года стало известно об убийстве Джеймса Балджера в тюрьме Хазлтон в штате Западная Вирджиния, где он отбывал пожизненный срок. Смерть наступила в результате многочисленных ударов по голове, Балджеру на тот момент было 89 лет.

Джеймс Балджер в XX веке возглавлял ирландскую преступную группировку Winter Hill Gang в Бостоне. Он был одним из 10 наиболее опасных преступников США, а за информацию о его местонахождении предлагалась награда в $2 млн.

Гангстера удалось арестовать в Калифорнии в 2011 году после 16 лет охоты на него. Через два года его признали виновным в 11 убийствах.

По некоторым данным, мафиози вдохновил нескольких режиссеров на создание фильмов, основанных на событиях из его жизни. Это «Черная месса» с Джонни Деппом и «Отступники» режиссера Мартина Скорсезе.

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