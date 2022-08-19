Юристы допустили иск Starbucks к Тимати из-за логотипа кофеен

Компания Starbucks может возмутиться и подать иск против Тимура Юнусова (рэпер Тимати) и ресторатора Антона Пинского, которые сегодня представили айдентику российских кофеен — бренд Stars Coffee. Такое предположение высказали опрошенные «Известиями» юристы.

В марте Starbucks закрыла 130 кофеен в РФ, в мае компания заявила об уходе с российского рынка. Спустя месяц иностранцы закрыли сделку по продаже своих активов рэперу Тимати и ресторатору Антону Пинскому.

18 августа партнеры презентовали новый логотип с названием Stars Coffee и изображением девушки в кокошнике. Новый символ кофеен Тимати и Антона Пинского схож до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Starbucks Corporation, сказала «Известиям» глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова. Например, изображенная девушка с кокошником у отечественного бренда почти тождественна товарному знаку правообладателя сети Starbucks — русалке со звездой на голове. Таким образом, российские бизнесмены могут столкнуться с исками со стороны американцев.

Сходство до степени смешения определяют по нескольким критериям: фонетическое, визуальное и смысловое совпадение, сказал «Известиям» управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. Если потребители будут путать разные товарные знаки, то Роспатент может отказать в регистрации нового бренда.

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Стакан преткновения: юристы допустили иск Starbucks к Тимати из-за логотипа