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Зеленский допустил переговоры после вывода российских сил с контролируемых территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский посчитал возможным проведение переговоров Москвы и Киева только при условии, что военные ВС РФ покинут занятые ими территории. Об этом 18 августа сообщает турецкое агентство Anadolu в Twitter.

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Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Соответствующую позицию украинский лидер озвучил после трехсторонней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее в этот день завершилась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове. Стороны обсудили темы боевых действий в непосредственной близости от Запорожской АЭС, исполнение зерновой сделки и восстановление Украины.

Кроме того, турецкий лидер отметил, что Анкара готова способствовать восстановлению переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Британское издание The Independent в своей статье выразило мнение, что страны Запада нервничают из-за попыток Турции наладить отношения с Россией, Киев же может оценить роль Эрдогана как переговорщика в этом вопросе.

Как отмечал при этом советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, с Россией договориться якобы невозможно. По его словам, переговорный процесс возможен только при условии нескольких важных тактических поражений РФ.

До этого, 11 июля, в интервью газете The Times министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о задаче вернуть юг страны под контроль Киева. Он уточнил, что военнослужащие ВСУ получили соответствующий приказ от президента Владимира Зеленского.

В частности, Резников отметил, что им было поручено разработать план, затем работу по этому направлению должны продолжить в Генштабе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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