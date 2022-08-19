В Перу сбежавший бык напал на людей и разнес несколько торговых точек

Бык сбежал из перевозившего его грузовика на автостраде на юге Перу; два человека пострадали, еще несколько торговых точек было разгромлено. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила газета El Comercio.

По данным издания, животное сильно напугало жителей Лурина. Помимо того что бык атаковал торговые точки, он также нанес своими рогами ущерб проезжающим мимо машинам.

Газета отмечает, что два человека были ранены. В социальных сетях распространились видеоролики, на которых видно, как бык набрасывается на людей, припаркованные автомобили и столики заведений. Затем, когда он снова вышел на трассу, то напал на двух полицейских на мотоциклах, которые пытались его остановить. Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние стабильно.

На видео, снятом прохожими, видно, как животное пытается протаранить нескольких человек, однако они поймали быка и сумели привязать его.

Компания, которая перевозила быка, взяла на себя ответственность за причиненный ущерб.

17 августа полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, похитившего ящерицу рода акантозавр из Ленинградского зоопарка. Им оказался 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области.

По предварительной информации, во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил забрать акантозавра в подарок жене. Посетитель вытащил ящерицу из террариума и засунул в сумку своей спутницы. При этом он повредил замок вольера. Ущерб оценивается в 21 тыс. рублей.

Правоохранители нашли злоумышленника. Как рассказал похититель, ящерица выпала с 12-го этажа и разбилась.