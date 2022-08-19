В Ростове-на-Дону задержали пару за поджог машины с символом Z

В Ростове-на-Дону задержали молодую супружескую пару за поджог автомобиля с символикой Z, нанесенной в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из ГУПЭ МВД России выявили и задержали группу лиц, подозреваемую в участии в спланированной акции по поджогу автомобиля, принадлежащего сотруднику органов внутренних дел», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что злоумышленники на протяжении нескольких дней наблюдали за парковкой возле административного здания органов внутренних дел. В дневное время они облили моторный отсек машины горючей смесью и подожгли, после чего скрылись с места происшествия.

Свидетелей момента поджога при этом не было. Кроме того, камеры наблюдения не зафиксировали злоумышленников.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых в поджоге. Ими оказались 24-летний и 22-летняя жители Ростова-на-Дону. После содеянного пара покинула город, намереваясь уйти от ответственности, однако через несколько дней злоумышленники вернулись и стали скрываться в лесу, где и были задержаны.

В полиции добавили, что на месте задержания был обнаружен тайник с документами и средствами мобильной связи, а также пистолетом револьверного типа и патронами к нему, которые в настоящее время направлены для проведения экспертизы.

По словам задержанных, за поджог они получили вознаграждение в виде криптовалюты стоимостью 15 тыс. рублей. Предложение было сделано в группе сети, которая управлялась с территории Украины приверженцами неонацистской идеологии.

Момент поджога молодая пара засняла на видео, чтобы потом отправить заказчикам в качестве отчета и получить обещанный гонорар.

Полицейскими установлено, что задержанные готовились к совершению еще одного преступления, связанного с уничтожением автотранспорта полиции или Росгвардии.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что в Крыму задержаны подозреваемые в нападении на российского солдата в Судаке за букву Z на одежде. Нападение произошло накануне на набережной Судака, где военный проходил лечение в одном из санаториев. Нападавшие выкрикивали проукраинские лозунги.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.