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Во Франции опровергли информацию о заболевании собаки обезьяньей оспой

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Французские ученые опровергли заявление, которое ранее было опубликовано в журнале Lancet, о первом случае заболевания собаки оспой обезьян после контакта с хозяевами. Об этом сообщила в четверг, 18 августа, газета Le Parisien.

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В статье Lancet исследователи из парижской больницы Питье-Сальпетрие заявили не только о факте передачи оспы от человека домашнему животному, но и наличие «реального собачьего заболевания, а не просто выступления в качестве носителя вируса».

Научный сотрудник Национального агентства санитарной безопасности (ANSES) Франции и соавтор исследования Кристоф Кордван опроверг данную информацию. По его словам, специалисты только сегодня получили результаты дополнительного исследования. Отчет из Национального референс-центра по ортопоксвирусным инфекциям показал, что собака не болела оспой обезьян.

«Она действительно была носителем вируса, но болезнь у нее не развилась», — заключил исследователь.

Кордван сказал, что характерные высыпания на коже и язвы были совпадением. Поражения оказались не связаны с болезнью. По словам специалиста, собака не заразна и не представляет опасности для других животных с точки зрения передачи вируса обезьяньей оспы. Он назвал данный факт хорошей новостью и сообщил, что передал новые данные во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Lancet писал, что в июне хозяева собаки сами обратились за помощью в связи с появлениями симптомов обезьяньей оспы, а через 12 дней после этого у четырехлетнего самца итальянской борзой (левретки) зафиксировали кожно-слизистые поражения. ПЦР-тест показал однозначное наличие вируса в его организме, причем образцы вируса в анализах собаки и одного из хозяев оказались полностью идентичны.

Le Parisien отметил, что животное спало в одной комнате с заболевшими. В этой связи издание напоминает о необходимости систематически мыть руки и носить маску дома, если человек болеет обезьяньей оспой и содержит домашних животных, а также стараться избегать контактов с ними на время болезни.

Ранее в этот день эксперт Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что случаи заражения человека оспой обезьян от собак не наблюдались, однако теоретически такая возможность может существовать.

Семенов напомнил, что после общения с животным, который контактировал с больным оспой обезьян, следует мыть руки. Он отметил, что заболевшую оспой обезьян собаку следует изолировать на 21 день. У большинства животных это заболевание проходит в относительно легкой форме и никаких специальных мероприятий не требуется.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил актуальную цифру по случаям оспы обезьян. По его данным, в 92 странах мира зарегистрировано 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом умерли 12 человек.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы — оспы человека.

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