Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел жилых районов Энергодара Запорожской области. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по городу Энергодару. Информация о местах разрывов снарядов, а также о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что боевики ВСУ вновь начали обстрел Энергодара.

«Идет обстрел Энергодара! Боевики Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ выпустили по Энергодару не менее семи снарядов.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 18 августа ВСУ нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару.

Накануне стало известно, что ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару, где располагается Запорожская АЭС. 16 августа украинские боевики снова нанесли артиллерийский удар по городу.

Рогов не исключил, что целью обстрелов была провокация, направленная на вызов ответного огня по городам Никополь и Марганец, где находились съемочные группы иностранных телеканалов.

В тот же день Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли контейнеры с ядерными отходами на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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