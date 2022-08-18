Артем Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспором» по схеме 1+1

Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с российским нападающим Артемом Дзюбой. Заявление 18 августа распространила пресс-служба команды.

Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон с дальнейшей возможностью продления еще на один год. Дзюба будет выступать под номером 24.

Зарплата российского футболиста в клубе составит €1,8 млн с учетом бонусов.

ФК «Адана Демирспор» в настоящее время лидирует в чемпионате Турции с 6 очками после двух туров сезона-2022/23.

До подписания контракта Дзюба был свободным агентом. В сезоне-2022/23 33-летний форвард забил 13 мячей в 39 матчах.

По словам российского футболиста, он рад своему трансферу в турецкий «Адана Демирспор» и готов к новым вызовам.

По мнению почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, Дзюба является высококвалифицированным игроком. Несколько лет назад вполне мог уехать в Англию, напомнил эксперт и отметил, что и «турецкий чемпионат — интересная лига».