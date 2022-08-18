Защитник «Сассуоло» сломал ногу на первой минуте стартового матча сезона

Защитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло» Мерт Мюлдюр получил перелом лодыжки на первой минуте стартового матча чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (0:3). Об в четверг, 18 августа, команда сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

23-летний игрок получил повреждение после подката защитника туринцев Алекса Сандро. Мюлдюр попытался продолжить игру, но спустя несколько минут попросил замену.

Защитник уже перенес операцию в Милане. На восстановление после нее потребуется несколько месяцев.

В прошлом сезоне Мюлдюр провел 33 матча в серии А и отдал одну результативную передачу.

Ранее, 14 августа, российский вратарь «Байера» Андрей Лунев по ходу игры против «Аугсбурга» получил травму бедра, нанося удар по мячу. Из-за этого повреждения голкипер пропустит около шести недель.