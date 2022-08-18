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Защитник «Сассуоло» сломал ногу на первой минуте стартового матча сезона

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Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi
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Защитник итальянского футбольного клуба «Сассуоло» Мерт Мюлдюр получил перелом лодыжки на первой минуте стартового матча чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (0:3). Об в четверг, 18 августа, команда сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

23-летний игрок получил повреждение после подката защитника туринцев Алекса Сандро. Мюлдюр попытался продолжить игру, но спустя несколько минут попросил замену.

Защитник уже перенес операцию в Милане. На восстановление после нее потребуется несколько месяцев.

В прошлом сезоне Мюлдюр провел 33 матча в серии А и отдал одну результативную передачу.

Ранее, 14 августа, российский вратарь «Байера» Андрей Лунев по ходу игры против «Аугсбурга» получил травму бедра, нанося удар по мячу. Из-за этого повреждения голкипер пропустит около шести недель.

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