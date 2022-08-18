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МИД заявил, что прямое столкновение России с США и НАТО не в интересах Москвы

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Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно. Об этом 18 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Подчеркну, что наши Вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным. — Ред.) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО (специальной военной операции. — Ред.) на Украине», — сказал он на брифинге.

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Нечаев отметил, что Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным.

«Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально», — заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ.

По его словам, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия. Нечаев подчеркнул, что подобные угрозы озвучивает не Россия. В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не может быть развязана, заключил он.

Ранее, 30 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не считает себя частью конфликта вокруг Украины и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны. Он также отметил, что альянс поставил перед собой цель не допустить прямого конфликта с РФ из-за спецоперации в Донбассе, потому что ущерб от него будет несопоставим.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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