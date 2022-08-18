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Госдеп США заявил о готовности обсуждать новый договор СНВ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chief Petty Officer David Holmes
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Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) не теряет ценности в настоящий момент, США готовы обсуждать новый договор. Об этом в четверг, 18 августа, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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«Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ», — сказал он.

Прайс указал на то, что ценность договора выросла, поэтому Вашингтон намерен придерживаться важных параметров ДСНВ.

Представитель Госдепа также пообещал, что США сделают всё возможное, чтобы сохранить ключевые положения договора.

Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия готова к диалогу с США по возможному будущему соглашению, которое придет на смену истекающему в 2026 году Договору о стратегических наступательных вооружениях. При этом дипломат указал, что пока непонятно, насколько к таким переговорам готовы сами американцы.

Дипломат добавил, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с представителями министерства обороны США и Госдепартамента, где можно было бы поставить точки над i и определиться, действительно ли американцы готовы к равноправному взаимовыгодному взаимодействию и разговору.

До этого, 8 августа, Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

В МИД РФ 10 августа заявили, что механизм приостановки инспекций по ДСНВ задействован по всем правилам, а позиция государства хорошо проработана. Тем не менее Россия готова немедленно отменить свое решение после устранения проблем с инспекционной деятельностью у зарубежных коллег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать переговоры с США о продлении СНВ-3. По его словам, времени для продления договора остается мало.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на десять лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев до 700. В 2021 году СНВ-3 был продлен еще на пять лет.

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