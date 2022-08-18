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СМИ назвали «главную» причину визита Эрдогана во Львов

The Independent: Эрдоган намерен укрепить влияние Анкары на Киев
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен усилить влияние Анкары на Киев благодаря своему участию в переговорах во Львове, сообщает британское издание The Independent 18 августа.

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«Он позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН», — заявил эксперт Михаил Боцюркив.

Согласно тексту статьи, страны Запада нервничают из-за попыток Турции наладить отношения с Россией, однако Украина может оценить роль Эрдогана как переговорщика в этом вопросе.

Ранее 18 августа завершилась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша во Львове. В ходе встречи были затронуты темы боевых действий в непосредственной близости от Запорожской АЭС, исполнение зерновой сделки и восстановление Украины. По результатам пресс-конференции турецкий лидер также добавил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги львовских переговоров.

Эрдоган также отметил, что Анкара готова способствовать восстановлению переговорного процессе между Москвой и Киевом.

Ранее, 6 августа, Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров. Президент Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет.

До этого, 5 августа, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны. Ранее Украина объявила о прекращении переговоров с Россией в рамках встреч делегаций в Стамбуле.

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