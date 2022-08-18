Реклама
Прямой эфир
Мир
Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева
Мир
Арестович не согласился с призывом запретить выдачу виз всем россиянам
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем
Мир
Гутерриш заявил о готовности ООН организовать визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Власти Запорожья сообщили о сбитом украинском БПЛА в районе Керчи
Мир
Пелоси после визита на Тайвань назвала его страной
Мир
Зеленский назвал условия начала переговоров с Россией
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Мир
Госдеп США заявил о готовности обсуждать новый договор СНВ
Мир
FT узнала о призывах в ЕС к Норвегии снизить цену на экспортируемый газ
Происшествия
Системы ПВО сработали в Керчи

NYP заявила о беспокойстве США из-за критики Путина после эскалации на Тайване

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне взволнованы отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином, которые стремительно развиваются. Особенно Белый дом обеспокоился после того, как российский лидер Владимир Путин раскритиковал Соединенные Штаты за провокационный визит на остров Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Об этом написала газета The New York Post в четверг, 18 августа, сославшись на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

Он сказал журналистами, что сближение точек зрения КНР и РФ по поводу международного порядка и безопасности сеет волнение в Вашингтоне.

В среду официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь обратил внимание на то, что Пекин высоко оценивает объявление президента России, где глава государства называет визит Пелоси «авантюрой и провокацией», также китайцы положительно оценили высказывание Путина про принцип «одного Китая».

Днем ранее глава государства прокомментировал поездку спикера палаты представителей США на Тайвань, назвав этот визит авантюрой, которая направлена на дестабилизацию обстановки в мире. Президент России отметил также, что российское правительство видит в таком поведении Штатов четко спланированную стратегию по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире.

2 августа после прибытия Пелоси на Тайвань ситуация вокруг острова усугубилась. Пелоси свою поездку назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Пекин решил на некоторое время приостановить сотрудничество с Америкой в нескольких сферах. Кроме того, КНР начала военные учения неподалеку от Тайваня. Официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь 8 августа сообщил, что Соединенные Штаты единолично виноваты в сложившейся напряженной ситуации, по этой причине США должны нести ответственность за последствия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островом были разорваны в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перешли на Тайвань. Контакты между Тайванем и материковым Китаем были возобновлены в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают тайваньские власти.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022