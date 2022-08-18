NYP заявила о беспокойстве США из-за критики Путина после эскалации на Тайване

В Вашингтоне взволнованы отношениями в области безопасности между Москвой и Пекином, которые стремительно развиваются. Особенно Белый дом обеспокоился после того, как российский лидер Владимир Путин раскритиковал Соединенные Штаты за провокационный визит на остров Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Об этом написала газета The New York Post в четверг, 18 августа, сославшись на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Он сказал журналистами, что сближение точек зрения КНР и РФ по поводу международного порядка и безопасности сеет волнение в Вашингтоне.

В среду официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь обратил внимание на то, что Пекин высоко оценивает объявление президента России, где глава государства называет визит Пелоси «авантюрой и провокацией», также китайцы положительно оценили высказывание Путина про принцип «одного Китая».

Днем ранее глава государства прокомментировал поездку спикера палаты представителей США на Тайвань, назвав этот визит авантюрой, которая направлена на дестабилизацию обстановки в мире. Президент России отметил также, что российское правительство видит в таком поведении Штатов четко спланированную стратегию по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире.

2 августа после прибытия Пелоси на Тайвань ситуация вокруг острова усугубилась. Пелоси свою поездку назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Пекин решил на некоторое время приостановить сотрудничество с Америкой в нескольких сферах. Кроме того, КНР начала военные учения неподалеку от Тайваня. Официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь 8 августа сообщил, что Соединенные Штаты единолично виноваты в сложившейся напряженной ситуации, по этой причине США должны нести ответственность за последствия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островом были разорваны в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перешли на Тайвань. Контакты между Тайванем и материковым Китаем были возобновлены в конце 1980-х годов. Соединенные Штаты открыто поддерживают тайваньские власти.