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Свалку мусора ликвидируют в Оренбурге по решению суда

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Оренбургский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда о ликвидации несанкционированной свалки в микрорайоне Авиагородок в Оренбурге. Администрация должна убрать мусор к сентябрю 2023 года.

Природоохранной прокуратурой установлено, что чиновники Южного округа Оренбурга допустили размещение свалки в Авиагородке. За годы ее существования площадь мусора разрослась до 80,75 га, пишет 56orb.ru.

Прокурор подал иск в суд, который удовлетворил требования и обязал чиновников ликвидировать свалку к 1 сентября 2023 года. Позже местные власти подали апелляцию, однако жалоба была оставлена без удовлетворения.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», специалисты предварительно оценили ущерб от свалки в 2,3 млрд рублей.

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