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Артем Дзюба прокомментировал свой переход в турецкий «Адана Демирспор»

Российский форвард Дзюба заявил, что рад своему переходу в турецкий «Адана Демирспор»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российский нападающий, экс-форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что рад своему трансферу в турецкий «Адана Демирспор» и готов к новым вызовам.

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Ранее 18 августа турецкий клуб объявил о подписании контракта с Дзюбой сроком на один сезон с возможностью пролонгации еще на год. Российский нападающий будет играть под номером 24. По данным «Газеты.Ru», зарплата Дзюбы составит €1,8 млн с учетом бонусов.

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал футболист в Telegram-канале.

Футболист заявил о решении покинуть «Зенит», за который выступал с 2015 года, по завершении сезона-2021/22. В составе клуба Дзюба завоевал два кубка и четыре суперкубка России, выиграл первенство страны и стал лучшим бомбардиром в истории Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Дзюба провел 39 матчей, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач.

«Адана Демирспор» занял девятое место по итогам прошлого чемпионата Турции. В нынешнем сезоне после двух игр команда лидирует в турнирной таблице, пишет «Спорт-Экспресс».

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