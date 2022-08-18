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Производитель роботов Unitree планирует открыть представительство в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Китайский производитель роботизированной техники Unitree планирует открыть представительство в России. Об этом 18 августа заявил партнер-учредитель компании Чэнь Ли.

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«Сначала мы планируем открыть офис в США, а потом офисы в Европе, России и Японии», — сказал он ТАСС, не уточнив сроки по развитию бизнеса.

По его словам, компания реализует свою продукцию в Соединенных Штатах, Японии, РФ при помощи местных дистрибьюторов. Так, в 2021 году в России было продано около 600 роботов.

Unitree была основана в 2016 году, находится в городе Ханчжоу. Линейка продукции представлена роботами от 10 кг до 50 кг. Самый крупный робот-собака способен перевозить груз до 100 кг. Его стоимость достигает $50 тыс.

15 июля стало известно, что на российский рынок зашел китайский компьютерный бренд Thunderobot. Как следует из совместных материалов вендора и «М.Видео – Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия», компания официально поставляет технику. В ближайшее время планируются поставки игровых ноутбуков, с конца 2022 года ассортимент расширится за счет десктопов и мониторов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил «Известиям», что на российский рынок сейчас выходят и другие китайские компьютерные вендоры. В качестве примера он привел Infinix. Эксперт считает, что в условиях кризиса китайским производителям нужны продажи, причем в плане налаживания сбыта многие из них ориентируются именно на Россию.

Торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский 16 июня рассказал, что в представительство поступает множество предложений от китайских компаний, которые предлагают не только продукцию, но и технологии, для того чтобы заместить западную продукцию в России.

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