Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области

В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 18 августа в своем Telegram-канале.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет», — написал он.

Глава региона уточнил, что руководитель округа организовал вывоз жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы. Причина инцидента устанавливается.

Ранее, 16 августа, на территории временного склада военного назначения в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание, за которым последовала детонация хранившихся там боеприпасов. В Минобороны РФ заявили, что причиной произошедшего стала диверсия. Сообщалось, что в результате пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Получили повреждения ЛЭП, электростанция, ряд жилых домов. На территории района был введен режим ЧС регионального характера. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Разрывы боеприпасов прекратились 17 августа. Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что в ближайшее время комиссия по оценке ущерба начнет работу в селах Майское и Азовское.