Многодетные семьи обеспечат участками в Нижегородской области к 2026 году

В Нижегородской области до конца 2025 года планируют ликвидировать очередь за земельными участками для многодетных семей. Об этом глава регионального минимущества Сергей Баринов рассказал на заседании комитета заксобрания по градостроительному совету.

По его словам, в очереди за участками уже более пяти лет находится более 300 семей. Столь длительное время Баринов объяснил сроками поэтапного строительства инфраструктуры, необходимой для комфортного проживания людей.

Как уточняет ИА «НьюсНН», специально для многодетных семей будет создан новый район в деревне Оманово, он получит название Вяземская слобода. Под застройку определено около 1,8 тыс. участков. Их полная раздача и застройка запланирована на 2023–2024 годы.

Распределять участки будут посредством жеребьевки. При этом семьи, которые не явятся на нее, будут исключены из очереди на получение. Право на собственность семья не потеряет, однако ей придется заново подавать все документы и вставать на учет и тем самым они снова окажутся в конце перечня.