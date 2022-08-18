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В Запорожье предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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При остановке Запорожской АЭС на Украине начнется энергетический кризис, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32% всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70–72 млн рублей», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в четверг, 18 августа.

Рогов отметил, что поставки с атомной электростанции решают все актуальные проблемы Украины, помимо этого Киев экспортирует электроэнергию, зарабатывая для себя деньги.

На сегодняшний день АЭС работает всего на 17–20% от всей мощности, но пока она не законсервирована, подчеркнул он.

«Остановить реактор — это не проблема, это 5–10 секунд. Но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. По сути, тогда на Украине начнется энергетический кризис», — заверил представитель администрации.

Ранее в этот день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что авария на ЗАЭС приведет к радиоактивному загрязнению ряда стран Европы. Как он подчеркнул, «чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе».

Кириллов обратил внимание также на факт того, что США замалчивают реальные данные об обстрелах ЗАЭС, тем самым поддерживая Украину в намерении осуществить провокацию на ее территории.

О планах киевского режима провести резонансную провокацию на территории ЗАЭС стало известно ранее в этот же день. План приурочен к приезду Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Ожидается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут артиллерийские удары по территории ЗАЭС, возложив ответственность за них на Вооруженные силы РФ. Другие соединения будут фиксировать факты аварии и займутся радиационным наблюдением.

15 августа в ВГА Запорожской области заявили, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району ЗАЭС. Обстрел велся из американских гаубиц M777.

12 августа Рогов отметил, что удары вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС могут привести к аварийной остановке реактора. Он уверен, что украинские войска целенаправленно наносят удары по ЛЭП, если реакторы отключатся, станция не сможет вырабатывать электричество.

10 августа глава ВГА Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции существуют.

Запорожская АЭС взята под охрану российской стороной в рамках специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил российский лидер Владимир Путин на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов ЛДНР украинскими боевиками.

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