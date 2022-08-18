Водные данные: Путин заявил о проблемах российских верфей
Российский гражданский флот столкнулся со сложностями в поставках запчастей по вине иностранных контрагентов, которые перестали выполнять свои обязательства. Об этом Владимир Путин заявил 18 августа на совещании по развитию судостроительной отрасли. Однако президент подчеркнул, что возникшие проблемы не должны повлиять на сроки сдачи судов. Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, в России могут отменить НДС для судоремонтных компаний. Опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили эту инициативу, отметив, что в нынешней ситуации крайне важно создавать наиболее благоприятные условия для отечественных предприятий.
Дальнее плавание
В последнее время у российского гражданского флота появились сложности, причина которых — недальновидная санкционная политика западных стран. Однако, несмотря на ограничения, Владимир Путин призвал следить за своевременным строительством рыболовных судов. Для поддержки отрасли по итогам весеннего совещания по развитию агропромышленного комплекса было дано поручение дополнительно выделить в 2022 году 7 млрд рублей на производство российского оборудования для рыбопромыслового флота, напомнил он.
«Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов, — сказал президент. — Причина известна — она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин».
В борьбе с ограничениями Россия пытается найти отечественные аналоги. Всё заместить невозможно и не нужно, подчеркнул Владимир Путин. Однако он призвал добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования и самым значимым производственным процессам.
«Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», — обратил внимание президент.
Как сообщила «Известиям» директор по развитию аналитического агентства «ПортНьюс» Надежда Малышева, у России сейчас почти нет отечественного крупнотоннажного флота, необходимого для сырьевого экспорта (например, угля, нефти и удобрений). Поэтому для поставок используют в основном иностранные суда. В каботажных перевозках (между портами РФ) задействуют, напротив, преимущественно отечественный флот, однако он устаревает и требует обновления, подчеркнула эксперт.
— В условиях санкций оказалось, что это не совсем правильная политика. Сейчас увеличивается спрос на строительство судов на российских верфях. Мы должны попытаться строить свой морской крупнотоннажный флот. Однако наблюдается дефицит качественных судостроительных мощностей, — отметила она. — Не хватает крупнотоннажных доков — как сухих, так и плавучих — для создания больших судов. Это достаточно серьезная тема.
В сфере строительства морских судов лидируют, в частности, Южная Корея, Китай и Турция. Однако Россия, сохраняя возможность размещать отдельные заказы в этих странах, должна увеличивать свои строительные мощности. Для ускорения этого процесса потребуются большие денежные вливания. Кроме того, власти должны помочь распространить цифровизацию в этой сфере, считает Надежда Малышева. Пилотный проект пока есть только на Онежском заводе. Там высокотехнологичный процесс помогает отслеживать поставки всех комплектующих и работать с проектом в 3D.
В настоящий момент, как сообщил Денис Мантуров на совещании с президентом, на 63 отечественных верфях находится около 300 судов и единиц морской техники на разных стадиях строительства. До 2035 года государственным и частным предприятиям необходимо более 700 различных типов судов.
«Но далеко не по всем имеются технические характеристики пока, а также финансовое обеспечение и, соответственно, наличие твердых заказов», — отметил зампред правительства.
Виды на будущее
Кроме поддержки строительства новых судов требуется помочь и с починкой старых. Для облегчения работы судоремонтных компаний их могут освободить от НДС, сообщил Денис Мантуров.
«Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционное соглашение на условиях вкладывать получаемую прибыль в модернизацию и, по сути, создание новой отрасли», — сказал вице-премьер.
Инициативу поддержали в экспертном сообществе. Как заявил «Известиям» директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев, судоремонтную отрасль восстанавливают практически с нуля, потому что наши компании предлагали более высокие цены на услуги.
— Из-за этого российские компании отправляли суда на ремонт в Южную Корею, Польшу и другие страны. Безусловно, сейчас нужно создавать более благоприятные условия для судоремонтных предприятий, потому что необходимо обновление основных фондов. Речь должна идти не только об отмене НДС, но и о выделении льготных кредитов, — сказал эксперт.
Предложение об отмене налога положительно оценили и в верхней палате парламента. По словам зампреда комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, судоремонтной отрасли, к сожалению, давно не оказывали поддержку.
— Удивляет, что такие послабления вырабатываются годами. Облегчать условия работы судоремонтных предприятий и в целом всей отрасли нужно быстрее, — подчеркнул сенатор.
Помимо решения сиюминутных проблем, связанных с санкциями, Владимир Путин призвал задать долгосрочные ориентиры развития судостроения. При этом во главе угла должны быть заказчики и необходимо, чтобы их оценка стала ключевым критерием работы всей отрасли, отметил президент.