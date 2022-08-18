Водные данные: Путин заявил о проблемах российских верфей

Российский гражданский флот столкнулся со сложностями в поставках запчастей по вине иностранных контрагентов , которые перестали выполнять свои обязательства. Об этом Владимир Путин заявил 18 августа на совещании по развитию судостроительной отрасли . Однако президент подчеркнул, что возникшие проблемы не должны повлиять на сроки сдачи судов. Как сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, в России могут отменить НДС для судоремонтных компаний. Опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценили эту инициативу , отметив, что в нынешней ситуации крайне важно создавать наиболее благоприятные условия для отечественных предприятий.

Дальнее плавание

В последнее время у российского гражданского флота появились сложности, причина которых — недальновидная санкционная политика западных стран. Однако, несмотря на ограничения, Владимир Путин призвал следить за своевременным строительством рыболовных судов . Для поддержки отрасли по итогам весеннего совещания по развитию агропромышленного комплекса было дано поручение дополнительно выделить в 2022 году 7 млрд рублей на производство российского оборудования для рыбопромыслового флота , напомнил он.

«Отмечу, что в последнее время у российских судостроительных компаний возникли известные трудности с поставками иностранного оборудования и комплектующих для гражданских судов, — сказал президент. — Причина известна — она в невыполнении зарубежными партнерами своих обязательств, причем ввиду чисто политических конъюнктурных, сиюминутных соображений и причин».

В борьбе с ограничениями Россия пытается найти отечественные аналоги. Всё заместить невозможно и не нужно, подчеркнул Владимир Путин. Однако он призвал добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования и самым значимым производственным процессам.

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«Не буду лишний раз заострять внимание на том, насколько важна и значима стабильная, надежная работа судостроителей для увеличения объемов рыбного промысла, экспорта отечественных товаров и укрепления всей системы грузоперевозок, для загрузки смежных отраслей и развития профессионального инженерного образования в нашей стране», — обратил внимание президент.

Как сообщила «Известиям» директор по развитию аналитического агентства «ПортНьюс» Надежда Малышева, у России сейчас почти нет отечественного крупнотоннажного флота, необходимого для сырьевого экспорта (например, угля, нефти и удобрений). Поэтому для поставок используют в основном иностранные суда. В каботажных перевозках (между портами РФ) задействуют, напротив, преимущественно отечественный флот , однако он устаревает и требует обновления, подчеркнула эксперт.

— В условиях санкций оказалось, что это не совсем правильная политика. Сейчас увеличивается спрос на строительство судов на российских верфях. Мы должны попытаться строить свой морской крупнотоннажный флот . Однако наблюдается дефицит качественных судостроительных мощностей, — отметила она. — Не хватает крупнотоннажных доков — как сухих, так и плавучих — для создания больших судов. Это достаточно серьезная тема.

В сфере строительства морских судов лидируют, в частности, Южная Корея, Китай и Турция. Однако Россия, сохраняя возможность размещать отдельные заказы в этих странах, должна увеличивать свои строительные мощности . Для ускорения этого процесса потребуются большие денежные вливания. Кроме того, власти должны помочь распространить цифровизацию в этой сфере, считает Надежда Малышева. Пилотный проект пока есть только на Онежском заводе. Там высокотехнологичный процесс помогает отслеживать поставки всех комплектующих и работать с проектом в 3D.

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В настоящий момент, как сообщил Денис Мантуров на совещании с президентом, на 63 отечественных верфях находится около 300 судов и единиц морской техники на разных стадиях строительства . До 2035 года государственным и частным предприятиям необходимо более 700 различных типов судов.

«Но далеко не по всем имеются технические характеристики пока, а также финансовое обеспечение и, соответственно, наличие твердых заказов», — отметил зампред правительства.

Виды на будущее

Кроме поддержки строительства новых судов требуется помочь и с починкой старых. Для облегчения работы судоремонтных компаний их могут освободить от НДС , сообщил Денис Мантуров.

«Но при условии, что мы с предприятиями будем заключать инвестиционное соглашение на условиях вкладывать получаемую прибыль в модернизацию и, по сути, создание новой отрасли» , — сказал вице-премьер.

Инициативу поддержали в экспертном сообществе. Как заявил «Известиям» директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев, судоремонтную отрасль восстанавливают практически с нуля, потому что наши компании предлагали более высокие цены на услуги.

— Из-за этого российские компании отправляли суда на ремонт в Южную Корею, Польшу и другие страны. Безусловно, сейчас нужно создавать более благоприятные условия для судоремонтных предприятий, потому что необходимо обновление основных фондов. Речь должна идти не только об отмене НДС, но и о выделении льготных кредитов , — сказал эксперт.

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Предложение об отмене налога положительно оценили и в верхней палате парламента. По словам зампреда комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, судоремонтной отрасли, к сожалению, давно не оказывали поддержку.

— Удивляет, что такие послабления вырабатываются годами. Облегчать условия работы судоремонтных предприятий и в целом всей отрасли нужно быстрее , — подчеркнул сенатор.