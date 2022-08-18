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Депутат Железняк: Украина получила $589 млн помощи вместо $6 млрд

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На Украине возмутились тем, что вместо ожидаемых $6 млрд от стран Запада было получено всего $589 млн.

«Одна из огромных проблем — это график, по которому приходят деньги от зарубежных доноров. Вот август, конкретный пример. Минфин ожидал $6 млрд долларов помощи. Затем уже снизил ожидания до $5 млрд. По состоянию на 18 августа пришло только $589 млн плюс кредит от Канады — $350 млн на закупку газа для «Нафтогаза», — уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в четверг, 18 августа.

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Кроме того, парламентарий выразил надежду, что деньги все-таки к концу августа еще будут отправлены.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сказал, что несколько стран Запада осознали бессмысленность оказания военной помощи украинским властям, так как в этой стране «просто всё либо уничтожается российскими войсками, либо продается, либо разрушается». Кроме того, кредитно-покупательная способность Украины приблизилась к нулю, заметил сенатор. С его слов, западные государства предполагают завершение российской спецоперации по защите Донбасса в ближайшее время победой российских военных.

Ранее, 10 августа, глава американского министерства обороны Ллойд Остин обратил внимание на то, что Запад хочет помогать Украине столько, сколько ей будет нужно, чтобы отстоять свой суверенитет.

9 августа выяснилось, что Соединенные Штаты собираются выделить украинской стороне примерно $89 млн для разминирования территорий. Деньги будут направлены на подготовку 100 групп саперов Украины и закупку нужного оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт.

Читатели агентства Bloomberg подвергли критике решение США о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $5,5 млрд. Один из комментаторов посетовал, что довольно глупо посылать миллиарды на помощь Киеву, когда сами США разваливаются, а другой указал, что президент Джо Байден не поддерживает трудолюбивых американцев.

5 июля читатели немецкого издания Der Spiegel отреагировали на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что стране для восстановления необходимы $750 млрд. Один из пользователей поинтересовался, каким образом Украина в своих оценках ущерба могла прийти к сумме в $720 млрд, если эта страна «всего в 1,8 раза больше Германии».

Западные государства помогают деньгами и вооружением украинской стороне в ответ на специальную военную операцию по защите Донбасса. О ее начале российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Спецоперация была спровоцирована участившимися обстрелами украинских боевиков в Луганской и Донецкой народных республиках. Властями ЛДНР была объявлена эвакуация мирных граждан в Россию. Кроме того, власти Донбасса выступили с просьбой признать независимость региона. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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