Высокую пожароопасность прогнозируют в Рязанской области до 21 августа

Управление МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Неблагоприятная обстановка сохранится до 21 августа.

По данным ведомства, из-за длительного отсутствия осадков и высокой температуры воздуха четвертый класс пожарной опасности установится в ряде районов. Об этом пишет 62INFO.ru. Причиной нового пожара может стать любая искра.

Жителей Рязанской области просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и не бросать окурки.

Синоптики отмечают, что 19 августа местами вероятен небольшой дождь, пишет РИА «7 новостей». Ветер усилится до 11 м/с, температура воздуха будет достигать +27 градусов.

Жители Москвы начали жаловаться на запах гари в среду, 17 августа. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали жителям столицы и Подмосковья носить медицинские маски. Специалисты объяснили появление дымки пожарами в Рязанской области. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 800 га.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, который лично прибыл в регион для оценки ситуации, угрозы для населенных пунктов нет. Однако ситуация с тушением осложняется погодными условиями. В ночное время будут продолжаться тактические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения огня. Задействовано 12 единиц авиатехники.