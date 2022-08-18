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Сенатор Пушков назвал обвинения Польши в адрес ФРГ синдромом Варшавы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Синдром Варшавы, всё время наступающей на одни и те же грабли в силу амбиций, несоразмерных объективной роли и весу Польши, показателен. Об этом 18 августа заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание главы Национального банка Польши Адама Глапиньского о том, что Германия желает вернуть свои бывшие земли в пределах границ его страны.

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«Не осознавшие своих крупных, стратегических ошибок обречены повторять их снова и снова. Выбирая открытую враждебность к России и неуемные претензии к Германии, Варшава вновь с разбега влетает в предвоенную ситуацию, когда она противопоставляла себя и Москве, и Берлину», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Глапиньский сказал, что если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи — о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ. Он считает, что планам ФРГ не помешает даже риск возникновения хаоса в стране.

По мнению главы Нацбанка, Берлин захочет подчинить себе также пояс стран между Германией и Россией. Путь к реализации этого сценария, по его словам, открыл выход Великобритании из ЕС.

Ранее в марте экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года «оккупировала Россия».

Политолог Юрий Бондаренко сообщил «Известиям», что не удивлен таким заявлением, но отметил, что не может вспомнить, когда регион успел побывать польским. Он был восточно-прусский, германский, напомнил эксперт.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, в свою очередь, посоветовал Скшипчаку подучить историю. По его словам, вопрос о возвращении Калининграда Польше очень странный, так как польский Гданьск недавно назывался Данцигом и принадлежал другой стране.

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