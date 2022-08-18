Более 1 млн кв. м жилья построят возле речного порта в Казани

В Казани благоустроят территорию возле речного порта. Проект развития этого участка представили главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Речь идет об участке площадью 287 га. Там планируется возвести 1,5 млн кв. м жилья и 1,3 млн кв. м коммерческих и административных помещений. Озеленят и благоустроят не менее 25% от площади проектируемой территории.

Кроме того, планируется оборудовать многокилометровую набережную, имеющиеся на береговой линии объекты переоборудуют под музеи, кафе и общественные пространства. Здесь также планируют разместить марину — стоянку маломерных судов. Портовую улицу и центр города свяжет пешеходный путь. В этом же районе построят школу, восемь детских садов и сквер.

Inkazan.ru пишет, что концепцию реновации на улице Портовая еще летом 2020 года представила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

В свою очередь, ИА «Татар-информ» напоминает, что власти Казани делали несколько подходов к реновации территории у речного порта. В частности, пять лет назад здесь планировалось создать Казанский финансовый район. Концепцию тогда разработала компания из Малайзии. Архитекторы рассчитывали, что здесь будут жить 43 тыс. человек, также планировалось создать 18,7 тыс. рабочих мест.