Курская область получит свыше 760 млн рублей на модернизацию систем ЖКХ

Курская область получит больше 760 млн рублей на модернизацию комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Почти половина этой суммы потребуется на ремонт насосной станции водопровода № 7, износ которой превышает 50%.

Порядка 177 млн рублей потребуется на ремонт канализационной сети от улицы Первой Степной до проспекта Ленинского Комсомола. После выполнения работ будет улучшено водоотведение для местных жителей, а также некоторых предприятий, пишет ИА «Абирег».

«За почти 60 лет эксплуатации сети максимально износились, происходят постоянные засоры и порывы. Планируем установить более 4 км новых труб до конца 2023 года», — сказал глава региона Роман Старовойт.

Еще 222 млн рублей направят на тепловые сети по улице Ленина.

Ранее сообщалось, что в Курской области на треть выросло жилищное строительство. За полугодие в регионе ввели в эксплуатацию больше 2 тыс. квартир. 78% от общего объема жилья возвели индивидуальные застройщики.