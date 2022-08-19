Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Динамо» – «Спартак»

Второе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) московское дерби пройдет в субботу, 20 августа. Как и во втором туре, участие в нем примет «Динамо». Тогда оно встречалось с «Торпедо» и легко победило (4:0), но теперь соперник посерьезнее. На «ВТБ Арену» приедет неожиданный лидер чемпионата, «Спартак». Красно-белые пока уверенно идут по дистанции, потеряв очки лишь в одном матче. Но и бело-голубые не сильно отстали — не потерпели ни одного поражения в этом розыгрыше и расположились на шестом месте. Возможно, оба коллектива будут претендовать на медали в этом сезоне.

20 августа, 17:30. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турнир «Мастерс» в Цинциннати

Фото: Getty Images/Manuel Velasquez

Август лучшие теннисисты мира традиционно проводят в Северной Америке. Там в это время проходит серия статусных турниров, предваряющая сентябрьский US Open — последний в сезоне турнир Большого шлема. Как обычно, главное событие месяца — турнир «Мастерс» в Цинциннати, где победитель получает 1000 очков в мировой рейтинг.

Уже в ночь с пятницы на субботу там состоятся четвертьфиналы. Один из них мог стать чисто российским: турнирная сетка сводила первую ракетку мира Даниила Медведева с восьмым номером рейтинга Андреем Рублевым. Однако Рублев проиграл американцу Тейлору Фритцу (13-й номер рейтинга ATP). Теперь с американцем сыграет Медведев, который накануне победил канадца Дениса Шаповалова. Полуфинал пройдет в ночь с субботы на воскресенье, а финал — еще через сутки. Тот же путь может ждать нашу Веронику Кудерметову, если в пятницу вечером она выиграет четвертьфинал у чешки Петры Квитовой.

19 августа, 18:00–22:00, четвертьфиналы. 20 августа: 00:00–02:00, четвертьфиналы; 18:00, полуфиналы. 21 августа: 00:00, полуфиналы; 18:00; 00:00, финалы. Lindner Family Tennis Center (Цинциннати, США). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Хоккей

Кубок президента Республики Казахстан

Фото: vk.com/hcbarys «Барыс» – «Нефтехимик»

Подготовка к сезону КХЛ в самом разгаре. До старта регулярного чемпионата осталось около двух недель, и команды проводят последние выставочные турниры, где наигрывают звенья и демонстрируют свое состояние на данный момент. Одно из таких соревнований завершится в пятницу, 19 августа, в Нур-Султане. В Кубке президента Республики Казахстан участвуют местный «Барыс», магнитогорский «Металлург», екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик».

19 августа: 12:00, «Нефтехимик» – «Автомобилист»; 16:30, «Барыс» – «Металлург». «Астана Арена» (Нур-Султан, Казахстан). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Профессиональный бокс

Евгений Романов – Викапита Мероро, Владимир Никитин – Элли Мверанги

Фото: Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

Вечер профессионального бокса в Сыктывкаре пройдет в пятницу. Состоится семь боев. Главными событиями станут две схватки россиян с соперниками из Африки. В первой из них Евгений Романов, когда-то на любительском уровне нокаутировавший будущую американскую звезду Деонтея Уайлдера, встретится с Викапитой Мероро из Намибии. А уроженец столицы Республики Коми, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призер чемпионата мира – 2013 Владимир Никитин встретится с Элли Мверанги из Танзании.

19 августа: 16:30, начало вечера; 21:30, основные бои. Культурно-спортивный центр «Лузалес Арена» (Сыктывкар). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Хоккей

Контрольный матч. «Динамо» – «Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Помимо предсезонных турниров команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ходе подготовки к регулярному чемпионату проводят и обычные выставочные встречи. Одна из таких состоится в субботу, 20 августа. В ней сойдутся московские «Динамо» и «Спартак». Эта первая их очная схватка после отпуска. На следующей неделе два принципиальных соперника могут также пересечься на Кубке мэра Москвы, но сейчас впервые покажут болельщикам, в каком состоянии находятся их лучшие хоккеисты.

20 августа, 13:00. «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на каналах «Динамо» и «Спартака»