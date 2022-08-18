Трассу «Кола» в Карелии расширят до четырех полос

В Карелии некоторые участки трасс расширят. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ упрдор «Кола».

Дорожники работают над планом по расширению до четырех полос нескольких загруженных участков федеральных трасс. Реконструкцию проведут на автодороге А-215, от Петрозаводска до села Деревянное. Также четыре полосы появятся на трассе «Кола», при движении от Петрозаводска в сторону Кондопоги и на подъезде к столице республики со стороны Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что в Карелии за восемь месяцев с начала 2022 года количество ДТП сократилось. По сравнению с 2021 годом число аварий уменьшилось на 19%. Количество жертв в ДТП снизилось более чем в два раза.

Специалисты считают, что такая тенденция связана с улучшением качества дорожной сети. Только в этом году капитальный ремонт ждет 160 км из 1897 км пролегающих по Карелии федеральных дорог. На участках общей протяженностью 170 км заменят асфальтобетонное покрытие, пишет ИА «Карелinform».