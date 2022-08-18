Дипломат Нечаев: Россия ответит на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

В случае принятия решения о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам последуют ответные меры Москвы. Об этом 18 августа заявил замдиректора департамента печати и информации МИД России Иван Нечаев.

«Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете», — сказал он на брифинге.

Ранее, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

За день до этого сообщалось, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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