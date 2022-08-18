Как развивается конфликт между Джоли и Питтом: последние новости

Актриса Анджелина Джоли подала иск против Федерального бюро расследований (ФБР) после того, как оно закрыло расследование конфликта с ее экс-супругом Брэдом Питтом. Об этом сообщает портал TMZ.

Речь идет об инциденте на самолете в 2016 году. Тогда Питт и Джоли еще состояли в браке. По словам артистки, ее супруг перебрал с алкоголем и начал шумно оскорблять ее. Он якобы отвел Джоли в хвостовую часть, схватил ее за плечи, тряс и кричал: «Ты портишь эту семью».

Также во время полета Питт поднял руку на жену и общего сына актеров Мэддокса, вмешавшегося в конфликт. В качестве доказательства Джоли предоставила ФБР фото локтя с синяком. Кроме того, она упоминала, что муж облил ее пивом.

Издание Insider уточняет, что сама Джоли также набросилась на супруга, попытавшись оттащить его от сына. У актера осталась царапина, и женщина признала, что этот след могла оставить она.

Артистка утверждает, что Питт агрессивно отреагировал и на ее предложение отвезти детей в отель, чтобы немного поспать. В ответ ее муж якобы закричал: «Ты не заберешь моих гребаных детей!» В свою очередь актер все обвинения отрицает.

Предполагается, что именно события того дня послужили причиной развода артистов, так как Джоли подала на развод через пять дней после полета. Также она потребовала разбирательства. Ввиду того, что конфликт произошел в небе, расследование начали специалисты ФБР. Питт же был задержан.

Однако дело было быстро закрыто за неимением достаточного количества доказательств для предъявления актеру обвинения. Артиста отпустили, но Джоли не смирилась с отсутствием правосудия. В апреле 2022 года женщина подала в суд на бюро. Иск поступил от имени Джейн Доу, однако вскоре личность актрисы раскрыли журналисты, пишет издание Puck.

В своем иске Джоли указала на непрозрачность причин, по которым расследование прекратили. Однако источники TMZ, знакомые с Питтом, предполагают, что актриса обратилась в суд спустя шесть лет только за тем, чтобы об обвинениях против экс-супруга вновь заговорили в СМИ. Они заверили, что артистка располагала всей необходимой информацией о ходе процесса.

В 2021 году во время судебного разбирательства по делу об опеке против отца свидетельствовал Мэддокс. Как пишет издание StyleCaster, юноша хочет сменить фамилию с Питта на Джоли.

Джоли и Питт состояли в отношениях 12 лет, в браке пробыли два года. Всего у пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

22 июля актрисе удалось выиграть другое судебное разбирательство. Питт обвинил экс-супругу в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства во Франции российскому бизнесмену. Актер попытался признать сделку недействительной через суд, однако инстанция встала на сторону Джоли.