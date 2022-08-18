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Мишустин призвал сделать строительство домов доступнее для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне растущих объемов жилищного строительства в РФ необходимо разработать меры, которые сделают строительство индивидуальных домов более доступным для граждан страны.

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«У нас в 2021 году объемы федерального жилищного строительства выросли на 25%, и около 45 млн человек хотят строить индивидуальный дом. Особенно после пандемии, когда многие уехали за город, в индивидуальные дома <...>. Нужно всё сделать, чтобы это было удобно, комфортно людям. И конечно же, доступность таких технологий — это вот за нами», — отметил глава кабмина в ходе пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом».

Ранее 18 августа Мишустин в рамках форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом», проходящих в Тамбове, заявил, что программа «Сельская ипотека» стала бессрочной. Отмечается, что глава правительства РФ подписал соответствующее постановление.

До этого, 29 июля, по поступившей в редакцию «Известий» информации, стало известно, что с помощью льготных программ «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» ипотеку на строительство или покупку частных домов уже оформило более 4,2 тыс. российских семей на общую кредитную сумму около 17,6 млрд рублей.

1 июня 2022 года по решению правительства РФ «Льготная ипотека» была распространена и на ИЖС хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядчиков.

В конце июня в федеральной компании «Этажи» сообщили, что на первом месте в рейтинге самого подорожавшего загородного жилья оказался Краснодар, в котором в мае этого года дома подорожали на 30,2% по сравнению с маем прошлого года. На втором месте Москва и Ростов-на-Дону с ростом средних цен загородных домов за аналогичный период на уровне 30,1%. На третьем — Новосибирск с ростом на 29,6%, на четвертом — Тюмень — на 28,5%, на пятом — Самара — на 27,8%.

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