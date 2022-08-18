Жителю Омской области вынесли приговор за вырубку четырех берез

Суд в Омске вынес приговор 35-летнему мужчине, который вырубил четыре березы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, зимой 2021/22 года в лесном массиве в Марьяновском районе обвиняемый спилил четыре березы общим объемом 14 кубометров. В ходе следствия мужчина признал свою вину полностью.

Мужчине назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Как уточняет ИА «Город55», также осужденный должен выплатить ущерб в размере 192 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

В конце мая 2022 года в Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор четырем экс-сотрудникам лесного хозяйства, обвиняемых в вырубке сотен кубометров леса. Под вырубку попали сосны и березы, на которых отсутствовало клеймо. Ущерб российскому лесному фонду составил 4,9 млн рублей.