Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Евросоюз (ЕС) после окончания российской спецоперации по защите Донбасса станет слабее, чем был до нее, полностью соответствует геополитическим реалиям. Об этом «Известиям» 18 августа заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Она отметила, что антироссийские санкции со стороны США и ЕС нанесли удар по мировой экономике. При этом рубль «выведен из-под западного давления», подчеркнула сенатор.

«Огромной ошибкой коллективного Запада является бездумное выдавливание России с международных площадок — ВТО, Совет Европы и прочих. Вреда намного больше, нежели пользы», — сказала Ковитиди.

Она отметила, что «мир проснулся совершенно иным, он больше не хочет плясать под дудку США и британцев». При этом «серьезные мировые игроки, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, вообще отказались от того, чтобы поддерживать США и ЕС по вопросу Украины, встав на сторону России».

«Именно потому мы можем с гордостью сказать, что — да, действительно, эпоха превосходства западных стран закончилась, наступает новое время, новых государств, новых политических лидеров и новых политических реалий», — заключила сенатор.

3 августа была опубликована статья в американском еженедельнике Newsweek, в которой эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл заявили, что Европа стремительно начала приближаться к своему крупнейшему экономическому кризису с 1930-х годов сначала во время пандемии коронавируса, затем после введения антироссийских санкций на фоне спецоперации России. Европа сталкивается с нехваткой энергии, инфляцией и замедлением экономического роста, уточнили они.

В конце июля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что политика Запада привела к продовольственному кризису. Между тем Запад упорно не хочет признавать ошибки и идти на уступки. Угроза продовольственной безопасности и стремление США удовлетворить свои геополитические цели — это звенья одной цепи, добавил парламентарий.

Тогда же специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что односторонние экономические и вторичные санкции Запада затрагивают наиболее уязвимых и нуждающихся в лучшей защите — самых бедных, женщин и людей, живущих в отдаленных районах. Вторичные санкции Запада ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности, уточнила она.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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