Минобороны: в Калининградскую область перебросили три самолета МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

На аэродром Чкаловск Калининградской области перебазированы три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Они переправлены в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания, сообщили 18 августа в Минобороны РФ.

«В ходе полета отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота», — говорится в сообщении.

МиГ-31 будут нести круглосуточное боевое дежурство на аэродроме.

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

«Кинжал» — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. По заявлениям официальных лиц, он способен поражать цели на дальности более 2 тыс. км.

Ранее, 19 июля, два ракетоносца Ту-160 дальней авиации провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Полет бомбардировщиков продолжался более семи часов.